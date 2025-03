Gloria Camila, sobrepasada por las críticas que recibe en las redes sociales

El Norte Viernes, 7 de marzo 2025, 18:57 Comenta Compartir

Hace unas semanas Gloria Camila utilizaba su cuenta de Instagram para denunciar públicamente los horribles comentarios que había recibido por este post que compartió posando en el photocall de los Premios Feroz 2025. Una publicación que superó los más de mil comentarios y a la propia Gloria Camila..., tal y como recuerda Antena 3

Horas después de lanzar este post, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no dudaba en enfrentarse a todas estas críticas: «Me hace gracia, aunque en el fondo es una pena ver cómo algunas mujeres atacan a otras sin piedad, mientras después piden respeto, igualdad y justicia para defender nuestro lugar en el mundo», expresaba.

Además, denunciaba que los comentarios no solo se centraban en su imagen pública, si no que atacaban aspectos muy personales de su vida. «Se meten con mi familia, mi físico, mi país de nacimiento, la adopción e incluso especulan sobre si mis padres me querían o no», escribía desde la indignación.

Críticas que ha querido volver a denunciar públicamente protagonizando un vídeo donde es ella la que insulta a gente anónima paseando por la calle, para ver si así alguien se siente identificado con ella cuando recibe este tipo de insultos: «A veces me paro a pensar en la gente que se toma el tiempo de escribir comentarios hirientes, como si ser una figura pública significara que uno deja de ser humano. Como si el simple hecho de estar expuesto les diera derecho a escupir su frustración en forma de palabras. Lo curioso es que, gracias a Dios, trabajo mucho en mi salud mental, y eso me permite ver estas cosas con otra perspectiva. No me afectan como ellos esperan. No me duelen. No me quitan el sueño».

«Al final del día, detrás de cualquier pantalla hay una persona con una historia que desconocemos, y quizás la única manera que tiene de lidiar con su propia miseria es intentando proyectarla en los demás», añade junto a este post que ha sido muy aplaudido entre sus seguidores.