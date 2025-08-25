Gloria Camila y Rocío Flores, guardan silencio ante los rumores de crisis con Álvaro García La hija de Ortega Cano no quiso hablar de la posible mala relación de su pareja con su familia

Álvaro García y Gloria Camila han estado en boca de todos, tras la posible crisis sentimental en la que podría estar inmersa la pareja. Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.

Eso sí, aunque el gesto de Gloria Camila y su familia significó mucho para el artista, ninguno de ellos quisieron atender a la prensa para desmentir de una vez por todas lo que se lleva diciendo estos días.

De hecho, Gloria guardó silencio cuando se le comentaba la información que había salido a la luz y la posible mala relación de su pareja con su familia... algo que como pudimos ver en redes sociales es falso ya que ayer mismo comieron con él.

