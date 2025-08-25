El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rocío Flores (izda.) con Gloria Camila, en una imagen de archivo. Europa Press

Gloria Camila y Rocío Flores, guardan silencio ante los rumores de crisis con Álvaro García

La hija de Ortega Cano no quiso hablar de la posible mala relación de su pareja con su familia

El Norte

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:21

Álvaro García y Gloria Camila han estado en boca de todos, tras la posible crisis sentimental en la que podría estar inmersa la pareja. Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.

Eso sí, aunque el gesto de Gloria Camila y su familia significó mucho para el artista, ninguno de ellos quisieron atender a la prensa para desmentir de una vez por todas lo que se lleva diciendo estos días.

De hecho, Gloria guardó silencio cuando se le comentaba la información que había salido a la luz y la posible mala relación de su pareja con su familia... algo que como pudimos ver en redes sociales es falso ya que ayer mismo comieron con él.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Gloria Camila y Rocío Flores, guardan silencio ante los rumores de crisis con Álvaro García

Gloria Camila y Rocío Flores, guardan silencio ante los rumores de crisis con Álvaro García