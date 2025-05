Gloria Camila confirma su relación con el cantante Álvaro García

El Norte Viernes, 23 de mayo 2025, 19:06 Comenta Compartir

Hace unos meses, Leticia Requejo revelaba que Gloria Camila había iniciado una relación con Álvaro García. No obstante, la hija de Ortega Cano trató de negarlo en numerosas ocasiones, aunque ahora ha cambiado esa situación. La nueva colaboradora de 'TardeAR' no ha podido resistirse a confirmar su relación con el cantante en el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco después de reaccionar a las imágenes de su 'presentación en sociedad' en un evento público. Además, da explicaciones del incidente que tuvo con su perro en el que aparecieron dos agentes de la policía.

Tras ponerle las imágenes en 'Tardear' donde la influencer era preguntada por la relación que mantenía con su acompañante en dicho evento público, los colaboradores celebraban esta aparición pues fueron ellos quienes destaparon la relación en el programa. «Yo me pongo nerviosa con estos temas», confiesa entre risas y asegura que está «bien, tranquila y estable».

La hija de Ortega Cano señala que ha decidido que su «vida sentimental va a quedar más en lo privado» y por eso prefiere llevar su relación con el cantante «más en la intimidad». Es por esta razón por la que no va a denominarlo públicamente novio ya que quiere «estar resguardando más esa parte». Ella confiesa que a él no le molesta que no le denomine de esta manera porque entiende el momento vital en el que se encuentra: «Yo no soy de alardear todavía mi romance».

No obstante, quiere aclarar que cuando Leticia Requejo anunció su relación, todavía no eran pareja oficialmente. A día de hoy sí que ha presentado a su pareja a su padre.

Incidente perruno

Gloria Camila «la ha liado un poquito», según apunta Verónica Dulanto, porque ha tenido un incidente con su 'familia perruna' en el que llegó a aparecer hasta la policía. En 'Tardear', narra el suceso un testigo que presenció todo y que asegura que la hija de Ortega Cano se fue a desayunar a una cafetería y se dejó al perro atado en la puerta durante aproximadamente 40 minutos.

En ese rato en el que estuvo solo, «pasa una persona con un perro negro y el perro de Gloria Camila se abalanza sobre él y ella no hace nada. Lo ve desde dentro y sale solo para ver que a su perro no le ha pasado nada», señala. Una persona que ve la escena la «increpa» y supuestamente le advierte de va a llamar a la policía pues coge el teléfono y al poco rato aparecen dos agentes.

La colaboradora está «alucinando» porque su perro no atacó porque, según señala, estaba moviendo el rabo: «es maravilloso y le gusta estar con más perros, pero no ha tenido ningún altercado y es buenísimo». Ella es consciente de que había un fotógrafo en ese momento y que esta información iba a salir porque el hombre apareció de malas maneras diciéndole que el perro no podía estar ahí y le amenaza con meterle una patada a Azabache.

