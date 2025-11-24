Gina Lima, actriz de cine para adultos, muere a los 23 años

El Norte Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Gina Lima, actriz para cine de adulto de 23 años, y del que unos dicen que todavía era su pareja mientras otros aseguran que eran ex novios, Iván Cezar Ronquillo, han muerto. Ambos, vivían juntos en Quezon City, una localidad en el área metropolitana de Manila, la capital de Filipinas

El pasado domingo 16 de noviembre fue Iván el que encontró a su pareja sin vida, sin dejar claro si fue en su domicilio o en un hotel. El joven avisó a su padre y juntos la trasladaron al hospital, donde certificaron su muerte. Hasta el momento se desconocen cuáles pudieron ser las causas, por lo que la investigación sigue abierta.

Tres días después se encontraba el cuerpo de él en las escaleras de su vivienda en lo que se está considerando como un posible suicidio por ahorcamiento. Un día antes, había publicado un vídeo en el que se le podía ver llorando junto al cadáver de su pareja. «Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado», escribía junto a vídeos y fotografías junto a Gina. Su padre había denunciado que el joven no había dejado de recibir acoso en redes desde que se conoció el fallecimiento de su chica.

La policía todavía está a la espera de recibir informes toxicológicos que puedan aclarar algo de las causas. Lo que sí se sabe es que la joven tenía lesiones externas no mortales en su cuerpo, líquido en los pulmones y congestión cardiaca. Y fueron incautados varios medicamentos y otras sustancias como marihuana en el lugar donde fue encontrada.

Con estos datos se han elaborado varias hipótesis, ninguna confirmada. Hay quienes opinan que su muerte fue causada por una agresión física, mientras que otros apuestan por una posible sobredosis. Sea cual sea la razón, lo que sí han descartado es que Iván hubiera sido considerado sospechoso en algún momento.

