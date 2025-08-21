Gabriela Guillén se pone de parte de Bertín Osborne
El posado fotográfico con el que Bertín Osborne y Gabriela Guillén han presentado públicamente a su hijo David, de año y medio, en la revista '¡Hola!' ha desatado una gran controversia
Jueves, 21 de agosto 2025, 11:18
Las críticas no le han sentado nada bien a Bertín Osborne. El cantante ha asegurado en 'YAS Verano' que no ha cobrado absolutamente nada por la exclusiva, defendiendo que las razones por la que lo ha hecho han sido por un tema de «justicia», por cariño a la publicación, '¡Hola!', y para «normalizar» su relación con su hijo David, de año y medio, ya que considera que no tiene que estar «escondido» como tampoco lo han estado el resto de sus hijos: Alejandra, Eugenia y Claudia (fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq), y Kike y Carlos, en común con Fabiola Martínez.
Lejos de llevarle la contraria, Gabriela Guillén da la cara por Bertín ante las cámaras: «Acabo de hablar con él y está bastante bien, tranquilo. Yo no he dicho que haya habido beneficio, el beneficio es para el niño. Nosotros estamos bien, no hay ningún problema. Bertín no está enfadado para nada, ha aclarado las cosas. Hay muchas personas que sacan de quicio esto, malintencionados. Lo que queremos es normalizar y ya está, no hay más. Queremos normalizar una relación que tiene su padre con su hijo y su madre, o sea, igual. No quiero que se saque de contexto lo que es. Es importante cuando hemos decidido los dos, hemos decidido hacer esto. Nadie ha obligado a nadie y nadie ha... No, esto lo hemos decidido los dos y ya está. No hay más» ha justificado Guillén, sorprendida por el revuelo desatado en torno a su posado.
«El fin es que no sea un niño escondido, lo que hemos dicho, y no hay más», ha añadido rotunda, confesando que este paso al frente junto al artista no quiere decir que le haya perdonado su actitud del pasado porque «yo no soy quien para perdonar o no perdonar a nadie, ¿vale? Eso primero. Es el padre de mi hijo, o sea, yo no voy a hablar mal de él como nunca lo he hecho. Puedo evitar no hablar, pero hablar mal no lo voy a hacer».
Siguiente paso
¿Unirá este gesto a Gabriela y Bertín? Ella apunta que «él vive en Sevilla y yo en Madrid, como ya sabéis. Esto ya, luego que se pueda arreglar de alguna manera, se tendrá que hacer», asegurando que el acuerdo al que lleguen «obviamente no lo vamos a decir y comunicar a todo el mundo».
Con cautela, la paraguaya ha preferido sin embargo no responder a la pregunta de si considera al cantante un buen padre: «Es que yo no soy quien para decir eso. Yo puedo decir por mí, pero cada uno que se valore a él sí mismo».
