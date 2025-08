Gabriela Guillén acude al hospital con su hijo en brazos La ex de Bertín Osborne pasó varias horas en el interior del centro médico, pero se desconocen los motivos de la visita

Gabriela Guillén acudía al hospital junto a su hijo con el que tenía pendiente una cita médica. Con el rostro muy serio, la empresaria aparcaba su coche en el parking privado del hospital para subir a las instalaciones con la mayor comodidad posible. En todo momento, la expareja de Bertín Osborne contó con la ayuda de su madre. Tras varias horas en el interior, la paraguaya regresaba al parking cargando con su hijo en algún momento y empujando el carrito de paseo en otros.

Por el momento, se desconocen los motivos por los cuales la fisioterapeuta y su hijo acudieron al hospital, lo cierto es que la empresaria demostró calma y tranquilidad en todo momento haciendo pensar que no se trataba de nada grave. Hay que recordar que hace tan solo unas semanas Bertín Osborne dejaba claro públicamente que no tiene intención de ejercer de papá presente con el pequeño y es que, para él, ya no es el momento.

