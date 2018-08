Fulgencio cura a Francisca con la intención de hacerle más daño El martes, a las 17:30 horas, en Antena 3 podremos ver un nuevo episodio de la ficción 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Lunes, 27 agosto 2018, 13:43

Fulgencio cura a Francisca con la intención de hacerle más daño. Es un monstruo y está loco. Antolina cancela su viaje a la Puebla con Marcela porque irá a la prueba del vestido con Isaac. Elsa se niega a marcharse y por mucho que don Amancio intenta convencerla, ella está convencida de que Antolina esconde algo turbio y se propone comprobarlo. Los Mirañar lo tienen todo listo para iniciar al día siguiente las emisiones de 'Radio Mirañar'. Matías habla con Carmelo de su abuelo, no es propio de él comportarse así, no llamar, no dar señales, nada… le pide un favor.

Prudencio abronca a Julieta por su comportamiento con Fernando, pero ella le responde que trata de sacarle información acerca de las sospechas que tiene de que Prudencio se esté llevando dinero de Francisca de forma ilícita. Prudencio le habla de cómo cree que Fernando oculta algo importante en un cajón de su despacho; lo comprobará.

Saúl vuelve de su viaje sin ninguna pista y Julieta le pone al día a él y a Mauricio acerca de lo que podrían hallar en el cajón de Fernando: pistas sobre el paradero de Francisca y Raimundo.

Carmelo está preocupado por la actitud de su mujer y le pide que le cuente toda la verdad. Adela lo hace y lo deja sin palabras. Elsa registra las cosas de Antolina y encuentra una nota manuscrita en la que reconoce la letra de Jesús; alguien llega y está a punto de sorprenderla.