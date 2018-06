Fuerte enfrentamiento entre Rafa Mora y Gustavo González Rafa Mora y Gustavo González. / Telecinco Los colaboradores de 'Sálvame' protagonizan un duro desencuentro EL NORTE Miércoles, 13 junio 2018, 13:59

Rafa Mora y Gustavo González han vuelto a demostrar, una vez mas, que no son precisamente buenos amigos. El primero siempre ha tenido encontronazos con el novio de María Lapiedra, precisamente por ella. De ahí que cualquier comentario sea suficiente para que el enfrentamiento esté asegurado. La última escena la pudieron ver los telespectadores el pasado 12 de junio cuando mientras hablaban de Carlos Lozano, Miriam Saavedra y su ruptura, Mora, defendía a Mónica Hoyos: «Mónica lleva callada cuatro meses», decía el valenciano. Un comentario, al que Gustavo respondía con una pregunta: «¿Callada?» y, a su vez, Rafa le contestaba: «¿Cómo eres tan cínico? ¿Qué te pasa esta tarde Gustavo? Enserio, no defiendes a la madre de tus hijos y defiendes a Saavedra». Entonces, Gustavo contestó insultándole: «Eres más tonto de lo que pareces, de verdad», a lo que Rafa respondió: «Yo no te digo lo que pienso de ti aquí públicamente, no te voy a descalificar. Pero con esa efusividad no defiendes a otra persona y defiendes esto. Tómate una tila o algo, enserio».

En ese momento de crispación, Gema López quiso echar un cable a Gustavo, sacando 'cosas' del pasado de Mora: «La tuya también estuvo aquí y no te lo recordamos todos los días. Tú montaste aquí el mismo culebrón que ha podido montar él aquí». Pero la colaboradora no logró callarle: «¡Qué cutre! ¿Me vas a comparar de verdad mi relación con la de Gustavo? La mía no hacía stripteases por 8.000 euros. La mía es anónima», decía Rafa Mora, mientras Gema respondía: «¿Pero qué anónima? Aquí sentada estuvo».

No obstante, Gustavo no se libró de más acusaciones de su compañero: «Mira, eres un pelele y un calzonazos porque has dejado vendida y tirada a la madre de tus hijos por una señora que te has cruzado en la calle». González, sin olvidar más cosas de la vida de Mora, le repetía: «Pero si tú has vendido a todo Dios, ¿qué estás diciendo? A tus amigos, a tu chica, a tus amigos, tus problemas... »