Francisco Rivera vuelve a entregar su corazón a Lourdes Montes

el norte Martes, 15 de septiembre 2020, 12:59 Comenta Compartir

Los famosos no dudan en utilizar las redes sociales para abrir sus sentimientos. Algunos todavía son reaciones, pero otros son ya unos expertos. Uno de los que más suele recurrir a ellas, concretamente a Instagram, es Francisco Rivera, cada vez más suelto en los medios telemáticos.

Su última aparición, como recoge 'Chance', ha tenido un objetivo: felicitar a su mujer cuando se cumplen siete años del 'sí, quiero' en Ronda. Rivera ha sacado su vena poética para dedicarle a Lourdes Montes estas palabras: «Eres mi timón, mi faro en la tormenta, eres quien me hace ser mejor, quien me templa y me abraza, mi fuerza y mi debilidad, el fuego eterno, el sueño que jamas terminará. Todo empieza y termina contigo. Feliz aniversario mi amor».

Toda una declaración del hijo de Paquirri, que sigue enamorado de Lourdes, una mujer que le robó el corazón hace 9 años y le borró, de un plumazo, la imagen que Francisco tenía de mujeriego.