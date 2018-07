Francisca pide a Raimundo que confíe en ella El martes 10 de julio, a las 17:30 horas, en Antena 3 podremos ver un nuevo capítulo de la serie 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Lunes, 9 julio 2018, 14:11

Francisca pide a su marido en su carta que confíe sin hacer preguntas. Julieta cuestiona que sea una treta de Fernando muy oportuna, justo cuando Raimundo pone en tela de juicio su autoridad, aparece con una carta que le avala.

Entre Julieta y Consuelo intentan tranquilizar a Matías respecto a su abuelo. Pero Mauricio pide que don Anselmo vaya a visitar a Raimundo, no levanta cabeza.

Julieta se prueba la ropa que le ha conseguido Fe. ¿Para quién se pone tan guapa? Julieta está espectacular con sus ropas nuevas. Fernando le ofrece la nulidad de su matrimonio ante el pasmo y cabreo de Prudencio.

Antolina le cuenta a Marcela parte de la verdad, Elsa en realidad era su señorita y ella su criada, además Elsa no murió en un accidente sino asesinada, y terminan hablando incluso de lo enamorada que está ella de Isaac y de cómo éste solo tiene ojos para el recuerdo de Elsa. Marcela le anima: en cuanto pase el duelo, se fijará en la gran mujer que tiene delante. Antolina cree tener la solución para superar la pérdida de Elsa: despedirla. Isaac no reacciona como ella creía y jura que no la enterrará jamás.