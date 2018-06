Fran Rivera y Lourdes Montes esperan su segundo hijo en común Fran Rivera y Lourdes Montes. / Reuters La diseñadora está embarazada de dos meses EL NORTE Miércoles, 20 junio 2018, 13:59

Fran Rivera y Lourdes Montes han anunciado a través de una entrevista para la revista 'Hola!' que están esperando su segundo hijo en común. El torero había manifestado en varias ocasiones que desearía volver a ser padre: «En cualquier momento os damos una alegría», y parece que el momento ha llegado.

El matrimonio se ha mostrrado muy emocionado con la noticia, aunque por el momento no se ha desvelado si será un niño o niña, entre otras cosas, porque Lourdes Montes solamente está embarazada de dos meses. Sobre su embarazo ha comentado: «Lo estoy llevando peor que el anterior», mientras que el torero ha relatado el momento en el que se enteró de la noticia: «La noticia me la dio Carmen: 'Papá, va a venir la cigüeña', me dijo».

Este niño se suma al 'baby boom' de la familiar Rivera tras el nacimiento del bebé de Cayetano y Eva González y el de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Fran y Lourdes se casaron en septiembre de 2013. La pareja vive uno de los momentos más especiales de su vida debido a su próxima paternidad. Sobre este tema, Fran preha comentado que prefiere un niño, mientras que a Lourdes no le impotaría volver a tener una niña.