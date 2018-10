La fotografía inédita de Javier Calvo con Aitana y Amaia Amaia y Aitana en la Academia de 'OT 2017'. / TVE El exprofesor de 'OT' ha señalado que es «la mejor que nos hemos hecho» EL NORTE Martes, 9 octubre 2018, 19:28

Javier Calvo ha recuperado una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparecen Amaia y Aitana, concursantes de 'Operación Triunfo 2017' y que no se había visto anteriormente.

Calvo ha asegurado que es «la mejor que nos hemos hecho», aunque puede que a todos sus seguidores no les haya gustado de la misma manera. En la imagen, aparece Javier Calvo masticando un bocadillo, mientras Amaia engulle gusanitos o algo parecido. La única que guarda las formas es Aitana. La instantánea cuenta con más de 80.000 'me gusta', según publica The Huffington Post.