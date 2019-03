La foto perdida de Carla Bruni Retrato de Richard Avedon. «Ni siquiera sabía que existía» EL NORTE Lunes, 25 marzo 2019, 10:50

La cantante, modelo y ex primera dama francesa Carla Bruni compartió ilusionada este fin de semana en su Instagram una imagen tomada por el fotógrafo Richard Avedon de la que desconocía su existencia: «Es muy emocionante descubrir una foto tomada hace tanto tiempo –en el Ball Volpi en Venecia en 1991– por un gran maestro, no sabía que estaba impresa, ni siquiera sabía que existía. ¡Gracias! Hoy he sentido un gran honor!».