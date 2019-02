La foto de Lucía Bosé que ha revolucionado Instagram En la foto aparece junto al hijo de María Zurita con un chupete en la boca EL NORTE Viernes, 1 febrero 2019, 11:04

El pasado miércoles María Zurita subió una fotografía a Instagram en la que aparece su hijo Carlos de nueve meses en las piernas de Lucía Bosé, mientras esta sostiene su chupete dentro de la boca. Muchos de los comentarios que recibió Zurita fue a raíz de los posibles gérmenes que podría trasmitirle al recién nacido.

María Zurita, cansada por las críticas, decidió responder a través de un storie en la misma red social. Un mensaje con el que quiso zanjar la discusión: «Al/la próximo/a que me diga que cuidado con el chupete y los gérmenes... ¡Lo/a bloqueo!», y ha afirmado que «no, no he tirado el chupete, con lavarlo ha bastado».