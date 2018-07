De los fogones de 'Masterchef' a la cocina de Jordi Cruz Sofía durante su presentación en 'Masterchef 6'. / TVE Sofía se suma a Víctor como nueva integrante del equipo de cocina del restaurante con tres estrellas Michelín ABaC EL NORTE Lunes, 16 julio 2018, 11:05

Los mejores concursantes de 'Masterchef6' han obtenido una buena recompensa tras su salida de 'talent show culinario'. Es el caso de Sofía, una de las favoritas de la edición, expulsada a las puertas de la semifinal. La alcadesa', del mismo modo que su compañero Víctor, ha sido fichada por Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado y propietario del restaurante con tres estrellas Michelín ABaC.

El prestigioso cocinero ha sido el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales, donde ha dado la bienvenida a Sofía: «¡Vamos de un gran fichaje a otro! Las cosas, con buena gente se hacen mucho mejor. Bienvenida a la familia ABaC», ha escrito en Twitter.

En su despedida de 'Masterchef6', Cruz ya le dio un consejo para su futuro en el mundo de la cocina: «Durante una época solo me centraba en lo que querían los demás, en buscar su aceptación y cariño, hasta que un día me di cuenta que si yo mismo no confiaba en mí era muy difícil que los demás lo hiciesen. Has aprendido mucho en MasterChef, has ganado confianza, y me encantaría que la Sofía que domine tu vida a partir de ahora sea la cisne, no la patito feo. Y me gustaría que cuando alguien dude de ti te acuerdes de Jordi, de ese borrico que un día ganó un poquito de confianza y logró materializar sus sueños».

Víctor es el otro fichaje de ABaC, algo que se veía venir en la despedida del concusante, cuando Jordi Cruz le prometió que en su casa no le faltará trabajo, tal y como recuerda 'Vertele'.