La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha acudido al Tribunal de Milán este martes, 25 de noviembre de 2025, para enfrentar la acusación de estafa agravada en el conocido «caso Pandoro». La Fiscalía ha solicitado una condena de un año y ocho meses de prisión, alegando que la influencer realizó campañas promocionales en 2021 y 2022 en las que se aseguraba que la compra de dulces navideños y huevos de Pascua generaría fondos destinados al hospital Regina Margherita de Turín, cuando en realidad el dinero donado no dependía de las ventas reales.

Durante la jornada, Ferragni asistió acompañada por dos colaboradores también implicados en el proceso. En su intervención ante el juez, la empresaria insistió en que actuó de buena fe y ya ha abonado más de tres millones de euros en concepto de resarcimiento, además de la multa administrativa impuesta por las autoridades. La comparecencia se produce en un contexto de fuerte repercusión mediática, que ha afectado tanto a su imagen como a sus empresas.​

El tribunal está aplicando procedimiento abreviado, lo que permitirá, en caso de condena, reducir la pena solicitada por la fiscalía. La resolución definitiva no se pronunciará inmediatamente, ya que la vista continuará el 19 de diciembre, cuando le tocará exponer a la defensa de la italiana antes del fallo final.