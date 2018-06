Los famosos se solidarizan con Máxim Huerta Máxim Huerta. / AFP Paula Echevarría, Belén Esteban o Javier Calvo, entre otros, han mostrado su apoyo al ex ministro EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 12:38

La dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte ha sorprendido a todo el mundo. Nadie se podría imaginar que tras menos de una semana en el cargo lo abandonaría. No obstante, al periodista no le ha faltado apoyo de sus compañeros televisivos, de amigos y celebrities.

El escritor publicó, en el momento de dimitir, una imagen en la que aparecía con su madre. Lo que más ha llamado la atención ha sido el número de famosos que han asegurado no poder estar más orgullosa de su amigo, al igual que el presentador Roberto Leal, que ha mostrado su tristeza por su marcha.

En esa lista de adhesiones se encuentran Pelayo Díaz, Soraya Arnelas que ha recalcado que gracias a él había visto un poco de luz en la política, o la directora de la academia Noemí Galera, o el profesor Javier Calvo, que han dado sus muestras de cariño, con corazones y emoticonos.

Desde el programa de Telecinco 'Sálvame' han querido mostrar su apoyo Terelu Campos, diciendo: «Existe gente honesta y Máxim es un hombre honesto. Es muy difícil. Saber que determinadas personas piensan que todo el mundo es de una manera y no es así» y Gema López, que añadía: «Me gustaría que ese gesto fuera ejemplo para todos», incluso Belén Esteban: «A mí, Máxim me ha gustado. Me he enterado yo y toda la gente de lo que ha ocurrido. Yo te doy mi enhorabuena».