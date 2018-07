Los famosos se unen al reto del baile Will Smith subiéndose al puente de las Cadenas de Budapest. / Instagram Está inspirado en la canción 'In My Feeling' de Drake EL NORTE Lunes, 23 julio 2018, 19:49

El nuevo tema de Drake 'In My Feeling' ha conseguido revolucionar Instagram. El rapero propuso un nuevo reto a sus fans que consistía en bailar en una situación en la que normalmente no lo ibas a hacer. El rey hasta el momento es Will Smith que tuvo el atrevimiento de subirse al puente de las Cadenas de Budapest para aceptar el desafío, tal y como recoge ABC.

Después del 'príncipe de Bel-Air' se apuntó Steve Aoki quien se animó a hacerlo encima de la tabla de surf y Marcelo junto a su hijo Enzo y su sobrina Laura. Las celebrities nacionales como Laura Escanes y Dulceida también se sumaron al reto, aunque la novia de Risto Mejide se llevó una buena crítica de una usuaria por hacerlo: «Me parecías una chica con sentido común. No lo dudo que lo tengas, pero esto es una verdadera gilipollez y, como todas las gilipolleces, traen consecuencias, porque no todos son como tú no fomentes más tonterías como estas».

Otra famosa que se unía al reto era Paula Gonu. Ella desde el coche empieza a bailar, aunque tiene un final más creativo que el resto.