La familia de Timberlake le acompaña en su gira por Europa Justin Timberlake con su esposa Jessica Biel en París. / Instagram El cantante estadounidense se dejó ver en Wimbledon con su mujer donde mostraron en público su amor EL NORTE Jueves, 12 julio 2018, 11:45

Justin Timberlake sigue inmerso en su gira 'Man of the woods' por Europa, aunque, en esta ocasión contará con la compañía de su esposa Jessica Biel, y su hijo Silas Randall. La familia al completo aterrizó en Londres, en el helipuerto de Battersea donde llegan estrellas internacionales, así como la Familia Real británica.

La familia fue fotografiada cuando descendía del helicóptero y se trasladaban en varios coches al hotel donde se alojaron. Durante su estancia en la capital británica, el cantante estadounidense ha publicado varias imágenes de su estancia en Londres y un vídeo navegando por el Tamesis. En ese mismo vídeo invita a los asistentes a que disfruten del partido que enfrentaba a Inglaterra con Croacia que se celebró en la tarde de 11 de julio. También aprovechó su estancia en el Reino Unido para acudir a Wimbledon donde demostraron una vez más en público su amor.

Timberlake no ha querido pasar esta parte de su gira en Europa sin su familia. Prueba de ello, es la foto que compartió en la que aparece la pareja en París, acompañado del mensaje: «Si esta foto no dice 'Ciudad del amor', entonces ya no sé que podría hacerlo».