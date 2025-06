'La familia de la tele' se despide de La 1 de TVE

El Norte Miércoles, 18 de junio 2025, 18:21 Comenta Compartir

'La familia de la tele' se despide este miércoles de la audiencia después de seis semanas de caída libre y tras numerosas críticas. «Lo hemos intentado y no se ha podido. Pero nos llevamos el cariño de toda esta gente, poca gente, pero nos lo llevamos», decía entre risas Aitor Albizua este martes durante los primeros minutos de emisión, donde confirmaron la noticia del fin. Señales no les faltaron desde el principio, aseguraba Inés Hernand, como los acontecimientos que obligaron a posponer dos semanas su desfile inaugural: la muerte del Papa Francisco y el apagón.

Por su parte, María Patiño aseguró este martes al inicio de la emisión que quedaba mucho por contar, con pulla incluida a los sindicatos de RTVE: «Para los que piensen que estamos caducados, hasta 10 años duran algunos yogures», dijo, haciendo referencia al término que utilizó el sindicato para describirlos.

Durante estas seis semanas, 'La familia de la tele' se vio abocada al fracaso desde el gran desfile, que paralizó la vida de Prado de Rey y que cosechó una audiencia que TVE no esperaba. Las audiencias bajaron, y las críticas, muchas surgidas desde dentro de la Corporación, crecieron. El fracaso televisivo también ha sido profesional, reconocía Kiko Matamoros el pasado martes, mientras que otros como Alba Carrillo tiraban de optimismo para poner en valor «las ganas» que han puesto. Y de nuevo las pullas. Esta vez, de Kiko Matamoros: «Nos vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos».

Belén Esteban y sus amigos estuvieron amparados por López, que defendió su apuesta en varias ocasiones porque se alejaba de lo que los espectadores recordaban de 'Sálvame'. Sin embargo, su final ha sido precipitado. A pesar de las risas del pasado martes en plató recordando estos días, el combo de los ex de Telecinco y Aitor Albizua e Inés Hernand parece no haber cuajado. «He tenido momentos jorobados, he visto enemigos donde no los hay, creía que tenía un problema con Inés Hernand hasta el punto de casi perder el control en plató», reconocía María Patiño en el programa dejando a la otra colaboradora boquiabierta.

Desde el 5 de mayo, Esteban ha estado todas las tardes en La 1 junto con sus amigos Kiko Matamoros, María Patiño y Lydia Lozano hablando sobre la actualidad social, cocinando, riendo, llorando, gritando y discutiendo. Detrás de este formato, ha habido una gran apuesta desde el principio, pero también un presupuesto de producción de los 57 capítulos que asciende a un total de 7.447.539,04 euros, correspondiendo 5.593.844,49 euros a recursos externos y 1.853.694,55 euros a la valoración de los recursos internos. Así lo reveló el presidente de RTVE, José Pablo López, en una respuesta parlamentaria al PP, que difundió Europa Press el pasado martes. Sin embargo, La 1 no ha emitido en su totalidad esos 57 capítulos, ya que hasta ahora solo se han visto 30 programas, incluyendo el gran desfile.