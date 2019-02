La familia de Georgina Rodríguez vuelve a la carga: «Es una sinvergüenza» Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. / ABC La modelo no avisó a sus tíos de la muerte de su padre ni del delicado estado de salud por el que pasaba EL NORTE Valladolid Lunes, 4 febrero 2019, 12:59

Suenan tambores de guerra en la familia de Georgina Rodríguez. Apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge Rodríguez Gorjón, a los 70 años, su tía, visiblemente molesta, ha vuelto a la carga y ha criticado duramente a la modelo. «Se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es», ha afirmado al programa 'Socialité' y recoge ABC.

Y es que, según apuntan estas mismas fuentes, Rodríguez no habría avisado a sus familiares del delicado estado de salud por el que estaba pasando su progenitor, algo que no ha sentado nada bien entre éstos. «Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre». También le achaca que no avisase del fallecimiento. «Qué menos que decir que su padre se ha muerto. Eso no se hace a escondidas como han hecho», afirmó la tía.

Además, esta mujer asegura que Georgina cambió de teléfono para que ningún miembro de la familia pudiera molestarle. «Estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros», concluyó. Mientras tanto, Georgina está completamente volcada con la familia que ha formado junto al futbolista Cristiano Ronaldo. No se separa ni un segundo de los cuatro pequeños e incluso presume de lo «preciosos» que son. «Vestidos de papá así de felices mis hombrecitos. Pueden ser más preciosos?», publicó en su cuenta de Instagram.