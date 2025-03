Falsifican la voz de Céline Dion con Inteligencia Artificial

El Norte Martes, 11 de marzo 2025, 19:26 Comenta Compartir

Céline Dion, la cantante canadiense, se ha sumado a la lista de artistas que denuncian el uso indebido de la Inteligencia Artificial en la música. Su equipo, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, ha advertido a los fans sobre la circulación de grabaciones no autorizadas por la artistas, generadas con inteligencia artificial. Canciones que no forman parte de su discografía oficial y que han sido creadas sin su aprobación.

Entre los ejemplos más destacados, el medio canadiense CBC menciona una versión de 'Hear Me Lord', que ha superado el millón de reproducciones en YouTube, así como duetos con Whitney Houston (I Will Always Love You) y Charlie Puth (See You Again).

Pero, Céline Dion no es la única artista preocupada por el uso de la IA en la música. La utilización de este tipo de herramientas han generado un debate sobre los derechos de autor y la autenticidad artística. En febrero de 2025, un grupo de mil músicos, entre ellos Kate Bush, Elton John, Dua Lipa, Annie Lennox o Damon Albarn entre otros, protestó contra un plan del gobierno británico para flexibilizar las leyes de derechos de autor en favor de las empresas de inteligencia artificial.

Como acto simbólico, lanzaron un álbum silencioso titulado 'Is This What You Want?' (¿Esto es lo que queremos?). 12 pistas con un claro mensaje: «El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial». El problema es que la IA no solo permite la imitación de voces, sino que también puede crear canciones completas, generando grandes pérdidas económicas para los músicos.

Su regreso

Desde que en 2022 reveló que padecía el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que afecta su capacidad vocal, Céline Dion ha mantenido un perfil bajo en la industria. Sin embargo, su aparición en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París en 2025 sorprendió a sus seguidores. La cantante interpretó 'L'Hymne à l'amour' desde la Torre Eiffel, marcando un emotivo regreso a los escenarios.

