Fallece Simon Fisher-Becker, el mítico 'Fraile Gordo' de la saga Harry Potter

Simon Fisher-Becker, conocido por sus papeles en 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' y 'Doctor Who', ha fallecido a los 63 años, según han informado su propio marido y su representante a través de las redes sociales. «Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 14:50 de esta tarde falleció Simon. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias», comunicó la pareja del actor el pasado 9 de marzo.

Su representante y amigo, Kim Barry, también quiso dedicarle unas palabras publicamnte. «Hoy no solo perdí a un cliente como Simon Fisher-Becker, sino también a un amigo personal muy cercano durante 15 años», señaló sen un pequeño texto. «Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en 'Doctor Who' de la BBC. Simon también era escritor, narrador y un gran orador público. Me ayudó muchísimo y era amable, cortés y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y a su legión de fans».

Fisher-Becker participó en la primera película de la saga de J.K. Rowling representando al Fraile Gordo de la casa Hufflepuff, un fantasma que rondaba por los pasillos de Howarts y, pese al cariño hacia el personaje, no volvió a salir en ninguna de las películas posteriores. Más tarde también apareció en varios episodios de la serie de televisión de ciencia ficción 'Doctor Who' como Dorium entre 2010 y 2011; y participó en tres temporadas de la serie de televisión 'Waterside', un drama de ciencia ficción con sede en el Reino Unido.

Fuera de la pantalla, prestó su voz como actor de doblaje en varias series de podcasts en el último lustro.