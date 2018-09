Fallece la presentadora con cáncer terminal que se despidió de sus espectadores La periodista Rachael Bland. / Twitter Rachael Bland sufría cáncer de mama desde 2016 y había anunciado que le quedaban pocos días de vida EL NORTE Miércoles, 5 septiembre 2018, 20:31

Dos días después de que Rachael Bland anunciase a sus seguidores en la pequeña pantalla que le quedaba poco tiempo de vida, según los médicos, su marido publicaba en las redes sociales que acababa de fallecer. «El momento ha llegado», comentaba la conocida presentadora de la BBC. El cáncer de mamá que padecía desde 2016 se había hecho fuerte, se había salido con la suya. Era terminal.

«Estamos aplastados, pero ella querría que agradeciese a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabréis cuánto significaban para ella», escribía su marido tras la muerte de su mujer esta misma mañana.

«En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente. Me dijeron que solo tengo días [de vida]. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Adiós a mis amigos». Este era el mensaje que la presentadora compartía con sus seguidores en las redes sociales.

En los tres últimos meses, la salud de la periodista, de 40 años de edad, había empeorado. En su última revisión médica le informaron de una metástasis y que no tenía cura. «No tengo miedo a morir» y añadía: «Solo temo por los que dejo atrás. Por mi querido Freddie, por Steve y nuestras familias. Incluso ahora, sabiendo que viene la conversación de 'no hay opciones disponibles', no puedo desmoronarme y caer en pedazos».