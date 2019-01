La expareja de Miguel Bosé rompe su silencio por primera vez Nacho Palau y Miguel Bosé. Nacho Palau desvela que ha emprendido acciones legales contra el que fuera su pareja durante 26 años EL NORTE Lunes, 28 enero 2019, 11:23

Después de 26 años de relación y cuatro hijos en común, el pasado 17 de octubre Nacho Palau desvelaba su relación secreta con Miguel Bosé. Ahora, tras su separación y la lucha por el bien de los hijos que comparten (Diego, Tadeo, Ivo y Telmo), la expareja del cantante a emitido un comunicado en el que hace público las acciones legales que ha tomado contra Bosé, «para la defensa y protección de sus intereses y de sus hijos menores».

Si bien, la noticia no ha sentado nada bien al cantante ya que ha salido a la luz una parte de su vida que durante casi tres décadas había sido privada, y que así quería que fuera siendo.

Además, Palau quiso hablar de los rumores sobre la salud de Miguel Bosé, quien encendió las alarmas al mostrarse en varias ocasiones con una mala apariencia física. En una entrevista a 'Look' aseguró alegrarse de «que esté feliz (por Bosé) y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud». Por su parte, el cantante explicó a la revista '¡Hola!' que no tenía ningún tipo de problema de salud. «Necesitaba descansar, estaba agotado. Estoy descansando, como he hecho muchas veces, y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación», dijo.