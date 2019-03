La exmujer de Michael Jackson reconoce que los hijos del cantante son de un donante de esperma Debbie Rowe estuvo casada con el cantante de 1996 a 1999 EL NORTE Lunes, 18 marzo 2019, 11:17

Debbie Rowe, que estuvo casada con Michael Jackson de 1996 a 1999, acaba de reconocer en una entrevista a 'The Sun' que los hijos que tuvo con el cantante son de un donante de sangre: jamás mantuvo relaciones sexuales con el 'rey del pop'. Sus hijos, Prince y Paris, nacieron después de someterse a un tratamiento de inseminación con un donante anónimo. «Me impregnaron. Es como si impregnara a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre». Jackson quería tener hijos y Rowe, enfermera a la que el cantante conoció en la clínica dermatológica donde estaba recibiendo tratamiento por el vitíligo, se ofreció a tenerlos. Lo suyo, como cuenta Rowe, no fue amor, más bien una unión por beneficio.

La expareja se divorció en 1999. Rowe recibió diez millones de dólares y le dio la custodia total de los menores a Jackson. Sin embargo, poco después, un tribunal de apelación desestimó la petición y ambos se tuvieron que poner de acuerdo con el cuidado de los niños. «Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre», explica Rowe.