El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kevin Costner con su exmujer Christine Baumgartner, en una imagen de archivo. EFE

La exmujer de Kevin Costner pasa por el altar dos años después de su divorcio

Christine Baumgartner se ha casado este sábado con el millonario financiero Josh Connor

El Norte

Martes, 21 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Kevin Costner y Christine Baumgartner anunciaron su divorcio hace dos años, después de 18 años casados. En ese momento, comenzaron los cruces de acusaciones que finalmente terminó en febrero del 2024. Ella quiso impugnar el contrato prematrimonial que firmaron antes de casarse exigiendo más manutención, pero el juez dio por válido el documento y Christine tuvo que pagar un millón de dólares por haberlo discutido, según una de las cláusulas del mismo acuerdo.

Otro de los detalles que se discutió durante el proceso de ruptura del matrimonio fue la relación existente entre Christine y Josh Connor (51), amigo y vecino del matrimonio. Ella negó en agosto de 2023 que existiera a algo más que una bonita amistad, pero solo unos meses después, el siguiente mes de enero, unas imágenes confirmaban que lo suyo tenía tintes románticos. El tiempo le ha dado la razón a Kevin Costner, porque este fin de semana la nueva pareja se ha casado, menos de dos años después de que se firmara el divorcio.

Christine y Josh se comprometieron en enero tras algo más de un año de relación. El novio trabaja en el sector financiero y, según los medios estadounidenses, es millonario. Un detalle que los usuarios de redes sociales no han pasado por alto, atacando a Christine por considerar no solo que la boda ha llegado demasiado rápido tras el divorcio, sino señalando que él debería firmar un contrato prematrimonial y proteger su patrimonio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  7. 7 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  8. 8

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  9. 9

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La exmujer de Kevin Costner pasa por el altar dos años después de su divorcio

La exmujer de Kevin Costner pasa por el altar dos años después de su divorcio