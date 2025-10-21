La exmujer de Kevin Costner pasa por el altar dos años después de su divorcio

El Norte Martes, 21 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Kevin Costner y Christine Baumgartner anunciaron su divorcio hace dos años, después de 18 años casados. En ese momento, comenzaron los cruces de acusaciones que finalmente terminó en febrero del 2024. Ella quiso impugnar el contrato prematrimonial que firmaron antes de casarse exigiendo más manutención, pero el juez dio por válido el documento y Christine tuvo que pagar un millón de dólares por haberlo discutido, según una de las cláusulas del mismo acuerdo.

Otro de los detalles que se discutió durante el proceso de ruptura del matrimonio fue la relación existente entre Christine y Josh Connor (51), amigo y vecino del matrimonio. Ella negó en agosto de 2023 que existiera a algo más que una bonita amistad, pero solo unos meses después, el siguiente mes de enero, unas imágenes confirmaban que lo suyo tenía tintes románticos. El tiempo le ha dado la razón a Kevin Costner, porque este fin de semana la nueva pareja se ha casado, menos de dos años después de que se firmara el divorcio.

Christine y Josh se comprometieron en enero tras algo más de un año de relación. El novio trabaja en el sector financiero y, según los medios estadounidenses, es millonario. Un detalle que los usuarios de redes sociales no han pasado por alto, atacando a Christine por considerar no solo que la boda ha llegado demasiado rápido tras el divorcio, sino señalando que él debería firmar un contrato prematrimonial y proteger su patrimonio.

