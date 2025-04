Una excompañera de Carmen Borrego destapa su lado más desconocido y explosivo

El Norte Martes, 15 de abril 2025, 14:00 Comenta Compartir

Carmen Borrego vuelve a ocupar el foco mediático y en esta ocasión, después que una extrabajadora del equipo de televisión en el que ambas participaron ha decidido romper su silencio en el programa 'Fiesta', revelara aspectos hasta ahora desconocidos del carácter de la menor de las Campos. Según ha relatado, su experiencia trabajando con Carmen Borrego dejó huella por un episodio especialmente tenso en el que la situación, asegura, se le fue de las manos.

La extrabajadora explica que los hechos ocurrieron en 2016, durante uno de los últimos programas que la presentadora dirigió. Ella, nueva en televisión, cometió un error técnico que desató la ira de Borrego. «Me gritó delate de todo el equipo, se puso muy agresiva, y me soltó un 'me cago en tu madre'. Me quedé paralizada, no sabía si echarme a llorar, irme a mi casa o responderle. Fue un momento horrible, de esos que no se olvidan aunque pasen los años. Fue completamente desproporcionado».

Según esta fuente, Borrego tenía varias manías que marcaban el ritmo del equipo y que, en ocasiones, generaban tensión entre los trabajadores. «Tenía una obsesión con los tigretones. Siempre necesitaba tener uno en la mano, y si no quedaban, se ponía muy nerviosa. Me decía: «Toma niña, vete al súper a por tigretones'. Era casi una orden, no importaba que estuvieras haciendo en ese momento», comentó.

La excompañera también relató cómo la hija de María Teresa Campos reaccionaba a las bromas telefónicas que le hacía su sobrina, Alejandra Rubio, la llamaba en oculto y le gastaba bromas pesadas. «Carmen soltaba palabrotas sin parar y decía 'la niñata esta es que me tiene...', y esas por el estilo. Perdía los papeles muy fácilmente, incluso cuando sabía que eran simples bromas familiares». Además, criticó algunas actitudes durante los rodajes fuera de plató, señalando que Borrego a menudo cargaba gastos personales a la producción. «Se salía del menú que nos daban, iba a tomar algo y lo cargaba sin avisar. Me contaron que un día le dijeron que no podía hacerlo y se lo tomó fatal. Tiene mucho carácter y un pronto my fuerte, y no le gusta que le pongan límites».

Carmen Borrego responde

Este testimonio en 'Fiesta' ha reavivado el debate sobre el trato en bastidores en el mundo de la televisión. Mientras tanto, Carmen Borrego ha respondido indirectamente a la aparición de Marian Conde sobre su hermana Terelu Campos con una frase que ahora resuena con más fuerza: «Las Campos no hablamos de otras compañeras».