Eva González y Nacho, su nueva pareja, son fotografiados besándose
Las imágenes confirman su romance
El Norte
Jueves, 30 de octubre 2025, 12:49
Eva González, tres años después de su separación de Cayetano Rivera, ha sido fotografiada besándose apasionadamente con Nacho, un joven sevillano. Unas imágenes que han sidos publicadas por la revista Lecturas y comentadas en exclusiva en 'El tiempo justo'.
Luis Pliego, director de la revista, ha revelado que las instantáneas fueron tomadas durante varios días en el centro de Sevilla, donde ambos residen. «Eva González ya no se esconde», afirma. Nacho trabaja en un hotel de la ciudad y ocupa un puesto de responsabilidad.
La relación, según Pliego, no es nueva, ya que habrían mantenido encuentros durante un año antes de decidir oficializar su noviazgo. La confirmación llegó con un beso en el interior de un coche, seguido de una tarde de copas con amigos en la que derrocharon complicidad. «Es un amor que va adelante», asegura el periodista, que también destaca la naturalidad con la que ambos se muestran en público.
Este nuevo romance marca un cambio de etapa para Eva, que hace un año aseguraba estar feliz en su soltería y no tener prisa por enamorarse. «Estoy muy bien así. Muy bueno tiene que ser para que convenga», decía entonces. Ahora, la llegada de Nacho, diez años menor y ajeno al mundo mediático, parece haber roto sus esquemas.