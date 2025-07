Eva González habla de Cayetano Rivera: «Es el papá de mi hijo y evidentemente le apoyo»

El Norte Jueves, 31 de julio 2025, 19:06 Comenta Compartir

Cayetano Rivera sigue desaparecido desde que protagonizara un tenso altercado en un restaurante de comida rápida en Madrid. Tan solo se sabe que tras el incidente viajó a Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión con su hijo.

Ante esta situación, nada agradable, Eva González ha confesado, a los micrófonos de Europa Press, que apoya por completo al torero en este momento tan delicado de su vida porque «es el papá de mi hijo y claro que lo apoyo, ¿no lo voy a apoyar?».

La presentadora ha dejado claro que está al lado del padre de su hijo y ha afirmado que «lo que no me gusta es que digan mentiras porque evidentemente no es asunto mío, pero es el papá de mi hijo y evidentemente lo voy a apoyar».

En cuanto a si es cierto que los hematomas que presentaba Cayetano en su rostro eran fruto de un percance en el ruedo y no de su encontronazo con la policía, Eva ha contestado que «no sé, yo no tengo ni idea de eso, la verdad».

Durante su consrevación con los reporteros ha aprovechado para desmentir que haya estado en el hospital por estrés: «Igual que tampoco he estado en el hospital, que simplemente me he puesto unas vitaminas para el cansancio y ya está... yo creo que sacáis todo un poco de contexto».