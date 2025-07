Eva González: «Mi cuerpo no responde como suele hacerlo» La presentadora ha acudido a uno de sus médicos de confianza que le «ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible»

Eva González ha activado todas las alarmas al revelar en redes sociales el problema de salud que le está afectando en su día a día. A través de sus stories de Instagram, la modelo ha compartido una imagen muy seria en una clínica, sincerándose sobre los motivos que le han llevado a ponerse en manos de los médicos. «Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo», ha confesado, apuntando que el motivo de este bajón físico podría deberse a que «el volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho».

De ahí que aprovechando un hueco, ha visitado a uno de sus médicos de confianza, especializado en medicina estética. «Hoy por fin he encontrado el hueco para ir a verlo. Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible», ha asegurado positiva, convencida de que este 'chute' de vitaminas servirán para recupear la energía.

Ampliar Eva González, en el hospital. Instagram

Tras someterse a este tratamiento para oxigenar su sangre, Eva se enfrentaba a las preguntas de la prensa sobre la detención de su exmarido a su regreso a su domicilio y, rotunda, ha marcado distancias con Cayetano y ha evitado salir en defensa del torero, insistiendo en que no es a ella a quien tenemos que preguntarle por la polémica en la que está envuelto el padre de su hijo Cayetano.

