Eva González celebra en su mejor momento su 45 cumpleaños

Eva González ha celebrado, este miércoles, 5 de noviembre, sus 45 años en uno de los momentos más brillantes de su trayectoria. La presentadora sigue acumulando reconocimientos por su cercanía y naturalidad, que la han convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.

Separada de Cayetano Rivera desde hace tres años, la sevillana ha construido una nueva etapa vital, marcada por su fortaleza y discreción. Aunque su trabajo le impide pasar el día de su cumpleaños junto al pequeño Cayetano, su hijo de siete años, la presentadora no dudó en compartir el tierno regalo que le preparó su pequeño: una tarta casera coronada por las velas de los «cuatro» y «cinco», detalle que la hizo emocionarse y resaltar que lo único que pide es «tener salud para seguir trabajando».

En el plano sentimental, la modelo ha vuelto a ilusionarse con Nacho, un empresario sevillano de 35 años con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice. Aunque la presentadora se mantiene hermética ante las preguntas, ha soltado una carcajada al ser preguntada por este nuevo romance, insistiendo en su alegría pese al rubor que le provocan las preguntas sobre su vida personal: «Muy bien, ¿no me veis? Estoy bien», bromeó antes de retomar el tono serio y dejar claro que, para ella, lo más importante es la salud y el trabajo.