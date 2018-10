Eugenia Martínez de Irujo cambia de 'look' Eugenia Martínez de Irujo. / Instagram La hija de la duquesa de Alba se dejó ver en el estreno del musical 'El Médico', en Madrid EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 17:42

No hay mes en el que la prensa del corazón no publique alguna foto de una de nuestras celebrities de cabecera, Eugenia Martínez de Irujo. Esta ocasión ha sido a raíz del estreno del musical 'El Médico' donde llamó la atención por su nuevo 'look'. La ex de Fran Rivera se ha alisado su melena y se ha dejado flequillo, además de haber adelgazado ostensiblemente. Sus peculiares mofletes ya forman parte del pasado.

Esta nueva imagen acompaña a un rostro que denota felicidad, entre otras cosas porque ha visto cómo su hija ha decidido vivir con ella en Madrid, después de que la joven anunciara a principios de curso que prefería estar con su padre y Lourdes Montes. «Se instaló aquí, pero ha tomado la decisión de volverse. Lo importante es que donde esté que se forme», explicó el torero, que quiso dejar claro que esta decisión no tiene que ver ni con él ni con su exmujer, sino que ha sido la propia Tana quien la ha tomado: «No ha habido ninguna pelea entre nosotros. A mí me da muchísima pena porque era la ilusión de mi vida, pero no ha podido ser. La decisión es de ella», zanjó el torero.