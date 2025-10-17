El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ester Expósito y Gabriel Rufián. EFE

Ester Expósito y Gabriel Rufián bailando bachata en un after de Madrid

El político de Esquerra Republicana y la conocida actriz han sido pillados en un local en la noche madrileña

El Norte

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:49

La actriz Ester Expósito y el político catalán Gabriel Rufián han sido pillados bailando bachata en un local de Madrid. Podría tratarse solo de un hecho de lo más particular que no fuera nada más, pero no deja de ser curioso.

El tuitero MarkiLokurasY compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo el político de Esquerra Republicana y la conocida actriz se encuentran en un local que, según se ha sabido, está en Moncloa y lo están dando todo en la pista de baile, bailando una bachata de lo más coordinados al ritmo de la canción 'El malo', una conocida canción del grupo Aventura. En el vídeo se ve cómo ella pone la mano sobre el hombro del político y luego él le da algunas vueltas.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. Testigos han asegurado a El Mundo que la identidad es la de Ester Expósito y Gabriel Rufián, a pesar de que el vídeo podría llevar a alguna duda, y que se conocieron esa noche horas antes en La Cucaracha, nombre que recibe el local El Internacional los miércoles. Tras ese encuentro, se marcharon juntos a un after de la zona madrileña de Moncloa.

Es cierto que Gabriel Rufián tiene algunos amigos en el mundo de las celebrities pues hace unos días también se le pudo ver cenando con Gonzalo Miró.

