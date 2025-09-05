Ester Expósito desvela el trastorno que padece
La actriz acudía a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película 'El talento'
Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:34
Ester Expósito ha sido la elegida por Pablo Motos para cerrar esta semana el capítulo de entrevistas de 'El Hormiguero'. La actriz ha acudido, básicamente, para presentar su nueva película, 'El talento', que se estrena este viernes, 5 de septiembre.
La intérprete ha hablado primero de su película, donde se pone en la piel de Elsa, una joven violonchelista que se ve en una encrucijada, y esta tiene que ver con mostrarse desnuda ante el padre de su amiga. Y esto ha provocado un debate en el plató, llevando a Ester a sincerarse respecto si lo haría en la vida real.
La actriz comentaba primero que «no lo haría», y después ha querido lanzar un alegato sobre la sexualización que sufre tanto ella como las mujeres en general por sus cuerpos: «Qué nos pasa a la sociedad añadiéndole esa carga sexual al cuerpo de una mujer. Creo que se nos carga con un pudor, un miedo y una vergüenza...».
Parálisis del sueño
Durante la entrevista, Pablo Motos le ha comentado que «tienes sueños siniestros», a lo que Ester Expósito ha añadido: «Sí, y parálisis del sueño». «Suelo tener sueños como turbios, pero porque estoy medio consciente y mi cerebro se va a lugares oscuros. Un sueño con el que lo paso fatal, que no puedo correr. Me despierto con una angustia terrible. También tengo otro que es que había matado a alguien hace tiempo y se me había olvidado», ha añadido la actriz.
El presentador le ha preguntado directamente por la parálisis del sueño, a lo que la joven actriz le ha respondido que era algo que le preocupaba mucho: «Estaba bastante rayada con eso, así que un día fue a la neuróloga y me lo explicó. Lo que ocurre es que el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso. Entonces tu cerebro piensa que te estás muriendo y te manda señales y ruidos para que te despiertes, pero como estás despierta, pues los oyes. Entonces, pasan unos segundos en que se despierte el sistema locomotor y poder moverte».
«Tiene que ver con el estrés. Ya no me pasa tanto, pero hubo un tiempo en el que me ocurría todas las noches. Incluso, cuando he dormido con amigas, me han escuchado respirar como a modo de señal para que me despierten», ha concluido.
