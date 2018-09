Una estatua para 'Chiquito' Tony Antonio, con el hermano del humorista fallecido y Ramón Chaparro, autor del boceto de escultura / / E.C. La Asociación de Humorismo busca 40.000 euros para financiar una efigie del artista ICÍAR OCHOA DE OLANO Lunes, 3 septiembre 2018, 17:49

Casi diez meses después de que el entrañable cómico malagueño y cantaor de flamenco Gregorio Esteban Sánchez Fernández, conocido por el pseudónimo de 'Chiquito de la Calzada', falleciera, las iniciativas y las peticiones de reconocimiento a su figura y a su aportación humorística (y lingüística) se apelotonan sin que, por el momento, ninguna prospere. Una de ellas ha partido de sus compañeros agrupados en la Asociación de Humorismo Español (Ashumes) quienes, ante la imposibilidad de sufragarla por su cuenta, han decidido sacar el platillo y pasarlo por el país para tratar así de financiar la elaboración de una estatua en memoria de su añorado colega e instalarla en algún espacio público urbano de la geografía española.

Por ahora, tienen al escultor, Ramón Chaparro, quien se ha prestado a participar de forma «desinteresada», y su boceto: un 'Chiquito' de ochenta centímetros de estatura, con el micrófono en ristre, en actitud de 'Condemor de la pradera', moldeado en plastilina roja. «Para esculpirlo en bronce y a tamaño natural, como queremos, necesitamos reunir 40.000 euros», explica a este periódico Tony Antonio, presidente de un colectivo al que pertenecen Bigote Arrocet, Félix el Gato, Mari Carmen y sus muñecos o Manuel Royo, entre otros artistas.

El humorista al frente de Ashumes, quien se hizo muy popular en la década de los noventa con sus imitaciones del agente Colombo y de Jesús Gil, cuenta que para obtener fondos han promovido varios festivales benéficos. El primero lo celebraron el pasado 17 de julio en Alcobendas, «pero coincidió con la final del Mundial y resultó un poco desastroso. Apenas sacamos 1.000 euros», señala. Aunque tienen previsto realizar otros dos antes de fin de año, uno en El Tiemblo (Ávila) y otro en Medina de Pomar, «necesitamos el apoyo de sus admiradores, de empresas, de su familia, de todos, para sacar este proyecto de homenaje adelante. Él se lo merece», enfatiza.

Un empresario malagueño cuenta con su propio plan para una segunda escultura

Por el momento, no tienen cerrada la ubicación de la futura efigie. En su día pensaron en San Pedro de Mor, un pueblo de Lugo que no guarda ningún vínculo con Chiquito. Ni siquiera llegó a actuar en él, «pero parece como si lo hubiera bautizado y nos pareció simpático». Así se lo propusieron a los responsables municipales de esa localidad gallega. Sin embargo, la iniciativa ha generado una disputa política «y no es plan». Descartada esta opción, consideran que la mejor localización es algún rincón de Málaga, la localidad natal del cómico. «Lo vamos a intentar, pero si allí no nos dan el visto bueno, lo llevaremos a Madrid o a cualquier otra ciudad española. Lo del lugar es lo de menos porque a 'Chiquito' le querían en todas partes», enfatiza Tony Antonio.

Entretanto, en Málaga, los vecinos del humorista desaparecido no han permanecido de brazos cruzados. Apenas unas semanas después de que falleciera, a los 85 años, a causa de las complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca, Félix Martín Rojas, un empresario local y amigo personal del artista, y el escultor Juan Vega presentaban al Ayuntamiento de la ciudad su plan para financiar una escultura en bronce del artista, e instalarla en el pasaje de Chinitas, en el mismo corazón de la capital.