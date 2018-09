La esperada confesión del Súper a Makoke Makoke, en el confesionario de 'GH VIP 6'. / Telecinco La ex de Matamoros ha confirmado que los concursantes de 'GH VIP 6' se mudarán a una casa nueva EL NORTE Jueves, 20 septiembre 2018, 11:23

La sorpresa de los quince participantes en la sexta edición de 'GH VIP' fue mayúscula cuando descubrieron la casa donde debían pasar los próximos meses. La estancia, completamente abandonada, exigía del trabajo de los concursantes para adecentarla. Se pusieron manos a la obra, pero no pudieron solucionar el problema del agua corriente y del cuarto de baño.

Pero esto puede cambiar. Makoke acudió al confesionario a pedirle al Súper un edredón para su cama puesto que había pasado frío por las noches. La respuesta la dejó paralizada. «Le he pedido el edredón al Súper y me ha dicho que lo tendré cuando nos den la otra casa», explicaba la ex de Matamoros a Mónica Hoyos en el jardín. Ésta le preguntó si podía comunicárselo a los demás y Makoke, como recoge Bekia, explicó que el Súper no le había pedido que guardase el secreto.

Pero la noticia no tuvo la repercusión esperada entre los habitantes de la casa de Guadalix, que llevan días viviendo en unas condiciones cuando menos mejorables. De hecho, el abandono de Oriana Marzoli se debió, en parte, a las malas condiciones de habitabilidad de la casa, donde no tenía ni una ducha de agua caliente ni un lugar donde lavar sus vestidos.