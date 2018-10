TVE española pide disculpas a la Falange Española por los comentarios de Noemí Galera y un concursante de OT 2018 Los hechos se remontan a finales de septiembre, cuando la directora del programa respaldó el comentario de Dave, quien se había «cagado» en la formación política EL NORTE Valladolid Martes, 16 octubre 2018, 18:43

Operación Triunfo 2018 está dando de qué hablar, y no precisamente de música. Tras la polémica generada en la Academia por querer cambiar la palabara 'mariconez' de la canción de Mecano 'Quédate en Madrid' por otra como 'gilipollez' o 'estupidez', que cantarán Miki y María en la Gala 4 del talent show (los concursantes la consideran un insulto homófobo), llega la última controversia, esta vez protagonizada por el concursante Dave y la directora del programa, Noemí Galera.

Los hechos se remontan a finales del mes de septiembre cuando Noemía pedía respeto a los nuevos concursante respecto a los de la pasada edición. Momento en el que, uno de ellos, Dave, reconocía haberse cagado en la Falange Española: «Yo me he cagado en la Falange Española, la de las JONS». A lo que la directora del programa respondió: «Bueno, ahí también me cago yo».

El partido político no dudó en criticar la actitud de la directora en sus redes sociales: «Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal», escribieron.

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve#OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

Si bien, la polémica se ha reavivado después de que la cadena pública se haya visto obligada a pedir perdón al partido político tras las descalificaciones vertidas. El Defensor de la Audiencia de RTVE, Angel Nodal, ha remitido un mail a los responsables de Falange Española de las JONS para pedir disculpas a la formación. En el comunicado, el canal afirma lamentar «muchísimo el comentario tan desafortunado» vertido, en horario de máxima audiencia, por uno de los alumnos y «mucho más el que hizo la Directora de la Academia de OT».

Además de la disculpa, desde TVE aseguran que tomarán «las medidas oportunas para que este tipo de acciones no se vuelvan a producir», tal y como se puede leer en el correo.

Los usuarios en Twitter no han tardado en reaccionar y han convertido a #Falange en trending topic del día en la red social. Te dejamos algunas de las respuestas:

TVE escuentra la solución a todos los problemas: en OT cantarán "Los cariñitos siempre me han parecido cosa de la falange" — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 16 de octubre de 2018

Pedir permiso para poder cambiar “mariconez” por una palabra que no sea homófoba (y que te lo nieguen) a la vez que se le pide perdón a los fachas de Falange.



Buah, se nota mogollón el cambio en TVE. Sí. pic.twitter.com/robAbwPlI6 — Jordi García 🎗 (@Hidroboy83) 16 de octubre de 2018

Mi apoyo a Noemí y a Dave de OT que se cagaron en la Falange.



A ver si vamos a añadir a los delitos medievales de injurias a la corona y ofensa a los sentimientos religiosos el delito de "ofensa a los sentimientos fascistas".



¿Estamos locos o qué pasa? — Pablo Echenique (@pnique) 16 de octubre de 2018

La presentadora de OT se ha cagado en los de la Falange tan alegremente, como si esto fuera Alemania o una democracia. Menos mal que en TVE le han dado el toque. — gerardo tecé (@gerardotc) 16 de octubre de 2018

El problema de TVE es que han intentado hacer un programa progre que atrajera a la gente joven cuando todo es (y ha sido siempre) mentira y marketing. Mucho LGTB, amor libre, quererse y reivindicaciones chulis, pero luego nos enfadamos por "mariconez" y pedimos perdón a Falange. — mec (@laralopez_16) 16 de octubre de 2018