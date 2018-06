Una enfermedad rara le impide a Laura Escanes comer y beber Laura Escanes. / Instagram La esposa de Risto Mejide no ha encontrado cura a la patología que sufre todos los meses EL NORTE Lunes, 18 junio 2018, 18:52

La felicidad que le rodea a Laura Escanes se ha visto interrumpida por una rara enfermedad de la que ha informado a sus seguidores de Instagram. La mujer de Risto Mejide ha señalado que padece una enfermedad que le impide hacer vida normal. En su instastories ha subido una fotografía en la que aparece con una media sonrisa y el texto: «Me salieron unas cuantas aftas por toda la boca [...] llevaba casi una semana así», explicaba.

Lo que le preocupa a la modelo es que este trastorno le viene sucediendo todos los meses y le causa «un dolor insoportable» y que, además, «no podía ni comer ni beber agua». Por ahora, no han encontrado la solución: «En urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico. Ningún medicamento me ayuda ni me sirve. Mañana tengo analítica para saber la causa».

Con este mensaje ha querido explicar su bajo nivel de publicaciones en las redes sociales últimamente. Unas ausencias que han llamado la atención a sus fans que no paraban de preguntarse que le pasaba.

El marcaje al que se ve diariamente sometida Laura Escanes en las redes sociales la obligan a contar aspectos personales de su vida, por lo que tuvo que reconocer que se había inyectado ácido hialurónico en el labio superior: «Siempre he tenido el labio de abajo más gordito en comparación con el labio superior y no es que tuviera complejo pero siempre intentaba poner morritos en las fotos para disimularlo».