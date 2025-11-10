El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El influencer Anunay Sood, en una imagen de archivo. Instagram

Encuentran al influencer Anunay Sood muerto en Las Vegas

El joven de 32 años, que contaba con casi millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, estaba especializado en creación de contenido sobre viajes

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:20

Nuevamente, las redes sociales vuelven a estar de luto, tras la muerte del influencer Anunay Sood con apenas 32 años. El creador de contenido, de nacionalidad india, afincado en Dubái, ha sido encontrado muerto, según ha informado su familia.

El influencer, con casi millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que publicaba contenido relacionado con los viajes, se encontraba en Las Vegas para asistir a la famosa exhibición de coches Concours, que tiene lugar en el hotel Wynn. De acuerdo con la policía, el cuerpo sin vida del joven fue encontrado tirado en la calle: «El 4 de noviembre de 2025, la LVMPD respondió al hallazgo de un cadáver en la manzana 3100 de South Las Vegas Boulevard. Los agentes asistieron al médico forense y levantaron un informe médico/no penal».

Causas de la muerte

Las causas de la muerte del joven todavía no han trascendido y las autoridades estadounidenses continúan investigando lo sucedido para tratar de saber cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que perdiese la vida a una edad tan temprana. «Todavía no puedo creer que te hayas ido. Siento el corazón destrozado y todo a mi alrededor se siente vacío. Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo. Ni siquiera sé cómo asimilarlo; no parece real. Todo me recuerda a ti: tu risa, tu voz, tus mensajes. No sé cómo seguir adelante sin ti», se despedía en redes su novia, Shivani Parihar.

