Emotivo reencuentro entre Gloria Camila y Ortega Cano en el plató de 'Supervivientes All Stars' El extorero no pudo evitar las lágrimas al estar, de nuevo, con su su hija

Viernes, 24 de octubre 2025

Gloria Camila se reencontraba con sus seres queridos en el plató de 'Supervivientes All Stars' tras ser expulsada del reality. Pero, lo que no esperaba era la entrada de su padre Ortega Cano para recibirla. En un primer momento al no ver a su padre, se sentaba junto a Jorge Javier Vázquez para hacer un repaso de su paso por Honduras, al que confesaba en el momento en el que entró en el programa: «Dejaba muchas cosas fuera, entré fuerte, pero tienes una personita fuera y te apetece estar, me sentía un poco culpable de haberla dejado fuera justo en este momento».

«Echo de menos a mi padre», respondía ella cuando el presentador le preguntaba si le faltaba alguien con ella en este momento y Jorge Javier le anunciaba algo: «Tu padre ha querido estar aquí esta noche para darte calor». Una gran sorpresa para Gloria, que corría a abrazar a un Ortega Cano que entraba al plató con un ramo de flores para ella.

Ambos se daban besos y abrazos, entre palabras de cariño y Gloria no podía evitar romper a llorar: «Estás guapísimo, de verdad, cómo te he echado de menos». Y Ortega Cano se sentaba junto a ella en el medio del plató de 'Supervivientes All Stars'». «Estaba deseando verla, vamos a tener un futuro muy bonito de aquí en adelante, verla haciendo lo que a ella le gusta», confesaba el extorero y aseguraba que su hija se preocupa mucho por toda su familia: «Es una persona que le gusta la familia, la gente buena, estoy muy contento y muy feliz». Afirmando que la han echado mucho de menos, aunque feliz de que viviera esta experiencia: «Estábamos deseando de que ella disfrutase, ha hecho cosas que no son fáciles».

Pero esto no era todo, Ortega Cano saluda a Iván González, el que estaba sentado en el plató, después de que Jorge Javier le recordase la reconciliación que protagonizó con Gloria antes de marcharse de Honduras: «Encantado».