Emotiva despedida de Toñi Moreno de 'Viva la vida' Toñi Moreno en su último día en 'Viva la vida'. / Telecinco El programa de Telecinco pasará a estar presentado por Emma García EL NORTE Lunes, 5 noviembre 2018, 12:46

El domingo, 5 de noviembre, Toñi Moreno se despedía de 'Viva la vida', uno de los proyectos más importantes en su carrera profesional. Su programa pasará a ser presentado por Emma García, que deja 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el nuevo espacio de Toñi Moreno en Cuatro.

En su último programa, ha dedicado unas palabras a su audiencia: «Me notáis en la voz que estoy un poco temblona. No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos este proyecto yo tenía un mal momento personal, acababa de perder a mi padre. Pero tenía un peor momento profesional. Yo había perdido la confianza en mí misma, hasta que me llamaron estos señores de Mediaset y dijeron 'Vamos a apostar por ti'», comentaba Toñi Moreno, que añadía: «Apostar por alguien que está triunfando es muy fácil, pero apostar por alguien que viene de fracasar es muy difícil. En este 'Viva la vida' me habéis dejado ser yo, ponerme zapatillas, equivocarme, llorar, reír...», añadía la presentadora.

Moreno concluyó su despedida agradeciendo a la audiencia estar semana tras semana con ella: «No todos los proyectos son iguales y para mí siempre será el proyecto de mi vida este programa. Gracias», ha señalado.