Emotiva carta de Anabel Pantoja a su hija Alma, en su primer cumpleaños

Anabel Pantoja y David Rodríguez eelebran el primer cumpleaños de su hija Alma. La influencer se acordó de ella en la gala de 'Bailando con las estrellas', donde acabó convirtiéndose en flamante finalista del programa de baile.

«Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos», fueron las palabras con las que Anabel Pantoja presentó a su hija a través de sus redes sociales: «Hace 1 año, estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí, tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante… La vida. Feliz cumpleaños, princesa», escribe en un post de Instagram.

La carta

«Hace un año estabas justo dentro de mí, en mi barriga, hace un año. ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Cómo pasa el tiempo! Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que es».

«Pues sí, Alma, naciste al lado del mar. En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa. Bajo ese cielo, estamos a salvo. Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa y vas a vivir todo lo que hemos vivido papi y yo. Nuestro Rocío, nuestras tradiciones... sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con papi, que le encanta, pero siempre vamos a tener nuestro refugio y nuestro palacio para volver, que es la playa, el hogar, el mar, el sol, la arena que tanto te gusta», relata Anabel Pantoja en este emotivo vídeo en el que podemos ver varias imágenes de la familia.

«Eres una loca de la playa, como tu madre. Te encanta chapotear. Y también te quiero enseñar todo el océano y todo lo que tiene que ver con él para que lo protejas, que juegues en la arena del mar y que, sobre todo, compartamos muchos días de playa, que es lo que más me llena. Eres la más viajera con un año que tienes... Avión, tren... hasta el crucero más grande del mundo. Hija mía, que lo has partido. Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado. Por despertarme todas las mañana de mal humor, no, de buen humor, porque eres un amor. Y sobre todo, los brazos de papi siempre van a estar ahí para abrazarte, para dormirte», añade Anabel.

«Ahora que estás aprendiendo a andar me tienes el lumbago perdido, pero nos da igual. Estamos deseando verte correr. Te queremos tanto... Tu alegría, tus palmas, tus sonrisas. Eres única. No puedo con estas manos, me vuelven loca. Eres especial. Y estas palmas que vuelven loco a todo el mundo que te conoce. Eres tan graciosa... ahora nos hemos hecho fan de Aitana y no hay cena y comida que se nos resista. Te quiero muchísimo mi vida. Tu segunda navidad. Te vamos a cuidar, a mimar, vamos a disfrutar. Feliz cumpleaños mi vida, eres la mejor. Te queremos», ha sido la preciosa manera en la que ha terminado este vídeo.

