Elsa Pataky y Chris Hemsworth, de vacaciones en el País Vasco
Jueves, 19 julio 2018

Elsa Pataky ha celebrado su 42 años acompañada de los suyos y, por si fuera poco, en España. El matrimonio que vive habitualmente en el pueblo de Byron Bay en Australia, ha viajado hasta el País Vasco para pasar sus vacaciones en compañía de sus tres hijos: India, de seis años, y los mellizos Tristan y Sasha, con cuatro.

La familia al completo está disfrutando de estos días de descanso en la localidad guipuzcoana de Zarautz. La razón de haberse decantado por Euskadi para pasar las vacaciones se debe al enlace matrimonial entre Christian Prieto, hermano de la actriz, y su novia Silvia Serra, aunque también circulan rumores de una posible renovación de votos matrimoniales entre Matt Damon y su esposa, Lucia Bozán Barroso, que también se encuentran en la zona, según adelantó, en su día, El Diario Vasco y que más tarde confirmaría Christian Prieto a través de su perfil de Instagram: «A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero más que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de diez días», apuntaba el joven.

La pareja está instalada en el hotel Iturregui donde se celebrará la exclusiva boda el 28 de julio. Para tenerlo todo bien preparado la familia del novio lo había reservado todo para la segunda quincena de julio, aunque su primera intención era alquilarlo todo el mes, pero el hotel se negó.