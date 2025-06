Elle Macpherson desvela que en 'Friends': «No había guion, era todo improvisado» La modelo australiana ha presentado en 'El Hormiguero' su autobiografía, 'Elle: Life, Lessons Learning to Trust Yourself'

Elle Macpherson acudía este martes, 3 de junio, a 'El Hormiguero', tras las visitas de Luke Evans, Elsa Pataky o Jean Reno. A sus 62 años, la supermodelo australiana hizo balance de su vida en un libro autobiográfico 'Elle: Life, Lessons & Learning to Trust Yourself'.

La modelo contó que se encuentra en España para asistir al 80 aniversario de 'Elle' y la recepción de un premio de a toda su trayectoria en el mundo de la moda. Una cabecera que ha marcado toda su carrera como modelo. «Es lo que lanzó mi carrera. Estuve por primera vez en la portada en 1983. Y luego ya, cada año durante los últimos 43 años básicamente», explicó.

Su primer trabajo

Echando la vista atrás, la australiana aseguró que la vida de las maniquíes ha cambiado sustancialmente desde que ella empezó. Y ha sido gracias a las redes sociales, «pues antes, en la época de las top model, cuanto más te distanciabas estabas en un pedestal más alto y eras un icono; hoy en día, cuanto más cerca estés de tus fans, más auténtica seas y más accesible, más éxito tendrás», confesó.

El presentador se había estudiado las memorias de la invitada. Una de las anécdotas que le había llamado la atención es que su primer trabajo fue en una farmacia y que le gastaba bromas a los clientes que compraban preservativos. «Quiero aclarar que tenía 14 años. Trabajaba jueves por la tarde y sábado por la mañana, ganaba 12 dólares a la semana».

Así empezó a ser independiente económicamente, un objetivo que siempre persiguió. De hecho, por ese motivo quiso estudiar Derecho, «eso es lo que hacen las chicas sensatas e inteligentes, desde luego no se lanzar a marcharse a Estados Unidos y convertirse en modelo». Pero le salió una oportunidad, una agencia la llamó para trasladarse al país norteamericano, y sintió un salto en el corazón. «Me decidí a dar ese paso. Y aquí estoy hoy, hablando con vosotros».

Aparte de modelo, Elle Macpherson ha hecho sus pinitos como actriz y actuó en la serie 'Friends', donde la modelo interpretó a una compañera de piso y posterior ligue de Joey (Matt Leblanc). Pero ella no conocía ficción, no veía la tele entonces. Aceptó porque su manager le insistió. «Fue maravilloso. Yo no sabía de qué iba la serie antes de ir al rodaje», confesó cuando Motos le preguntó por su primer día.

«Estaba en Los Ángeles, llegué al hotel, puse el vídeo con los episodios y casi me desmayé. ¡Esto cómo lo voy a hacer, son buenísimos! Lo que descubrí es que, en realidad, no había guion, era todo improvisado», siguió revelando. Aunque matizó que en realidad sí que había un guion, «pero se iba reescribiendo todo el rato, todas las escenas», y por lo tanto, tocaba ir aprendiéndose los textos sobre la marcha. «Fue una experiencia maravillosa, salir de tu zona de confort con público en directo».

