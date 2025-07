Elisa Mouliaá, sobre Errejón: «No era un baboso al uso, era con inquina» La actriz ha acudido al programa 'Y ahora Sonsoles' donde ha confesado que no era la primera vez que sufría maltrato: «Sufrí maltrato psicológico y físico con 17 años, luego maltrato con un cocainómano con el que estuve 4 años, he sido muy dependiente»

Elisa Mouliaá ha reaparecido en el plató del programa de 'Y Ahora Sonsoles', totalmente derrotada tras la filtración de unas conversaciones privadas con una de sus grandes amigas. La actriz no podía contener las lágrimas, mientras confesaba a la presentadora que ha pasado una de las semanas «más complicadas de su vida».

«Estoy removida, dolida con la que ha sido mi mejor amiga durante muchísimos años.Ella me salvó, gracias a ella hoy tengo una hija preciosa. Luego pasan cosas y en lugar de levantar el teléfono y preguntar, decide vengarse», explica la actriz con lágrimas en los ojos sobre la filtración de sus conversaciones con la que ella creía su amiga, Soraya. «Tengo las pruebas de que Soraya y su pareja Borja estaban hablando con la defensa de Errejón desde el minuto uno, estuvieron contaminados desde el minuto uno», añade Elisa durante su entrevista.

En cuanto al proceso judicial en el que sigue inmersa debido al episodio de abuso que sufrió por parte de Íñigo Errejón, Elisa recuerda cómo fue su primer encuentro con el político: «A mí me atraía de Errejón sus principios, sus ideas, su discurso político, lo que promovía, ahora me doy cuenta de la hipocresía que hay a un lado y al otro. Yo no sentí nada por esta persona, estuvimos tomando una cerveza, esa conexión me pareció más fría de lo que me esperaba». Sobre las conversaciones que tuvo con sus amigas tan solo unas horas después del desagradable encuentro con Errejón, Elisa explicaba: «Después de lo que pasó yo estaba asqueada, decepcionada, no me esperaba esta actitud tan babosa y tan violenta, no era un baboso al uso, era con inquina».

Complicadas relaciones sentimentales

Sobre el momento que está atravesando y lo sola que se ha sentido por parte de instituciones y partidos políticos que sí que la respaldaron en un principio, Elisa explica que su situación sentimental siempre ha sido complicada. «Ahora tengo a una persona que me quiere un montón, que cree mucho en mí y me quiere. He tenido mucho tiempo novios, pero bastantes parejas que he tenido han sido tóxicas, maltratadoras, soy ese tipo de perfil, las mujeres abusadas tenemos un perfil psicológico muy específico», recuerda la actriz durante su entrevista con Sonsoles Ónega. Ante la pregunta de la presentadora sobre si alguna vez sufrió maltrato en su pasado, confiesa: «Sufrí maltrato psicológico y físico con 17 años, luego sufrí maltrato con un cocainómano con el que estuve 4 años, he sido muy dependiente».

Tras su paso por el programa, Elisa hablaba ante los micrófonos de Europa Press sobre cómo se encuentra tras la filtración de los audios: «Mal, mal. Está siendo muy duro, la verdad, porque hay mucha manipulación». En cuanto a las acciones legales que ha adelantado Íñigo Errejón que tomará tras ver la supuesta coacción por parte de la actriz a su amiga, Elisa deja claro que no tiene ningún miedo: «Me da igual, si es que tengo la prueba de que estaba hablando con ellos. De hecho, yo no coacciono, yo voy a mi amiga de toda la vida porque sé que está hablando con Errejón y ya está».

