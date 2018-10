Elena Tablada quisiera mantener una buena relación con Bisbal Elena Tablada, ex de David Bisba. / Telecinco La ex del cantante almeriense habla por primera vez de su relación en el programa 'Viva la vida' EL NORTE Lunes, 1 octubre 2018, 13:56

Frente a Toñi Moreno, Elena Tablada se sinceró. Era la primera vez que la ex de David Bisbal hablaba sobre su relación con el cantante almeriense y también sobre la polémica con Rosanna Zanetti por la publicación de una foto de la hija de Elena y David. «Yo no escribí lo del perfil de Etna, hubo una equivocación, pero sí me molestó. Fue una faena, una persona que lleva mi cuenta en vez de escribirlo desde su cuenta personal lo escribió desde la de mi marca de ropa», explicó Tablada.

Elena insistió a Toñi Moreno que no era la primera vez que había pedido a Zanetti que no publicara fotos de Ella «porque se leen cosas muy feas y porque crea polémica y se lo había pedido varias veces y lo hizo». «Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca».

Tablada reconoce que pone todo de su parte para mantener una relación cordial con David: «Pongo muchísimo empeño y siempre intentó tener palabras buenas para el padre de mi hija, si no lo fuera no sé que diría pero lo es». «Teníamos una relación ejemplar y me encantaría volver a eso, porque mi hija necesita esa paz. Por eso doy gracias de haber conocido a Javi, me hace las cosas fáciles y me quita mucha presión».

La diseñadora, como recoge Chance, reconoció también haber tenido mucho miedo «toda mi vida, no voy a hacer daño a nadie, pero no puedo estar más callada y seguir tragando». Respecto a su matrimonio con Bisbal y la presión mediática, Tablada confesó que «yo no tenia el apoyo de alguien que me diese mi lugar. No me dejaban defenderme y no supe llevarlo, ahora las cosas serían diferentes pero no me arrepiento de nada».