Elena Tablada quiere zanjar su polémica con Rosanna Zanetti La diseñadora Elena Tablada. / Instagram La ex de David Bisbal ha publicado un comunicado en el que aclara todo lo sucedido EL NORTE Jueves, 6 septiembre 2018, 12:56

Hace una semana, las redes sociales estaban que ardían por un supuesta polémica entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti. Las diferencias están llegando a su fin y señalan como raíz del problema a un 'descuido' de la comunity manager de la diseñadora. Rosanna Zanetti publicó una fotografía de la hija de David Bisbal en la Feria de Almería, que fue muy criticada por ir con el mismo vestido de sevillana, algo que, según algunos, está destinada a madres e hijas, únicamente, según apunta 'Bekia'.

La abogada de Elena Tablada, Marcela Regía, ha querido aclarar la situación con el siguiente comunicado: «Doña Elena no se ha pronunciado por ningún medio público, ni red social, sobre la presunta polémica creada a raíz de la publicación de una fotografía de su hija, en el perfil de la red social de una tercera persona. Dicha fotografía, que ha sido a su vez utilizada para promocionar la marca de una diseñadora de vestidos flamencos, no ha sido en ningún caso comentada por doña Elena. Tras la publicación de ésta, han salido a la luz pública noticias falsas sobre presuntos acuerdos, enfrentamientos, etc. que en ningún caso son veraces» y concluía: «Con el fin de evitar falsas noticias, presuntas polémicas o falsos enfrentamientos, doña Elena se ha visto en la imperiosa necesidad de aclarar, por este medio, que tales noticias son completamente falsas».

La polémica salpicó a David Bisbal, quien recordó una imagen en la que aparecen Javier Ungría, el novio de Elena Tablada, y su hija Ella: «A mí, en cambio, me encanta las imágenes que compartís Javi y tu en vuestros perfiles. Ella es muy afortunada porque no tiene una, sino dos familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz».