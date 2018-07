Elena Rivera abandona 'Cuéntame' Elena Rivera interpretando a Karina en 'Cuéntame'. / TVE Después de 13 años, la actriz que interpreta el papel de Karina lo deja, siguiendo los pasos de Ricardo Gómez EL NORTE Miércoles, 18 julio 2018, 17:43

El pasado mes de mayo Ricardo Gómez, el popular Carlos en 'Cuéntame', anunciaba su adiós de la serie que emite La 1 de TVE. Ahora, dos meses después ha sido su pareja en la ficción, Elena Rivera quien ha decidido tomar el mismo camino que su compañero. «Era lo más honesto para la serie, para sus fans y para mi personaje», ha comentado la actriz a Bluper, además de dejar claro que no se va por la marcha de Carlos Alcántara, sino porque «me ha podido lo artístico», haciendo referencia a sus nuevos retos artísticos, tal y como recoge el portal 'Vertele'.

«Creo que es el final que se le puede dar a Karina», al hablar del desenlace de su personaje la próxima temporada. «El punto final que se le ha dado a Karina es el que creo que tiene que ser. Y así lo sentí. No sé si gustará a todos, pero creo que va acorde a la naturaleza del personaje».

Aunque se va, no esconde su agradecimiento a la productora por la confianza que ha depositado en ella en estos 13 años: «Siempre han apostado mucho por Karina. Por su parte sí que podría haber seguido en la siguiente temporada. De hecho, me comentaron que estaban con los nuevos guiones y que seguían contando conmigo. Pero, por lo mismo, creo que no puede haber un final más coherente con ella que el que hay. Creo que este final es perfecto para la esencia del personaje. Creo que va a emocionar, que habrá quien llore y, por qué no, también habrá quienes se disgusten… pero esa es la magia de 'Cuéntame', que produce emociones en sus espectadores como pocas series», señala la actriz.

La relación que mantuvieron últimamente Carlos y Karina sirvió para dar un mayor interés a la fición que tendrá más aún en la próxima temporada: «Llevamos ya un par de temporadas, conforme van sucediendo cosas en la serie, en las que el presente y futuro de Carlos y Karina está súper relacionado. Tanto para bien como para mal. Si hay boda, si no la hay, si acaban juntos o cada uno por su lado… es lo que tienen que descubrir los espectadores», señala.