Edurne no elige bien la fotografía para animar a David De Gea Edurne y David De Gea. / Instagram La cantante publicó en Instagram la imagen de una camiseta que ha recibido un aluvión de críticas EL NORTE Martes, 26 junio 2018, 17:02

Edurne ha querido animar a su novio, el portero de la selección española David De Gea, ante el preocupante comienzo de Mundial que ha protagonizado. La cantante no ha dejado de publicar en las redes sociales mensajes de ánimo.

Edurne, involuntariamente, ha creado polémica con una de las imágenes compartidas en la que aparece una camiseta en la que se aprecia la evolución del portero. La mayoría de los usuarios le echan en cara que «el amor es ciego» y por eso ella no se da cuenta «de lo malo» que es su pareja.

No es la primera vez que se meten con los mensajes de la intérprete. En el anterior partido de la selección, subió un «boomerang» a su perfil de Instagram en el que animaba a España.

Pero no todos son críticas, también existen comentarios de apoyo para ella y para el futbolista. «A los que criticáis al portero de España, si tenéis un problema ir a su perfil, no pongáis estas cosas en la foto de su mujer. Otra cosa, me parece muy feo que digáis que si el amor es ciego, pues mira todos cometemos errores y tú a una persona le debes de querer parando goles o no», señalaba una seguidora de Edurne.